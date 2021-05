Business news: Colombia, si insedia nuovo ministro Finanze José Manuel Restrepo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediato in Colombia il nuovo ministro delle Finanze, José Manuel Restrepo, che sostituisce Alberto Carrasquilla, dimessosi dopo il ritiro della riforma tributaria a seguito delle proteste tuttora in corso nel paese. “Il nostro spirito è quello di dialogare e cercare consenso ma senza mai permettere che la nostra Costituzione venga calpestata”, ha detto il presidente Ivan Duque parlando durante la cerimonia di insediamento. “Dobbiamo chiarire che il nostro Paese non può lasciarsi sequestrare”, ha aggiunto, facendo riferimento alle proteste in corso. (Res)