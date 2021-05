Bielorussia: ministero Esteri greco, dirottamento volo Ryanair atto di pirateria di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri sostiene che per la Grecia la protezione di valori fondamentali come la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani è una questione di principio. "Riteniamo che tali pratiche, risalenti ad altri tempi e non adatte a nessuno Stato civile, non debbano rimanere senza risposta. La parte greca è in stretta collaborazione con altri Stati membri dell'Ue e si aspetta che la questione sarà attentamente esaminata in futuro dal Consiglio europeo", si legge ancora nella nota. Secondo le autorità bielorusse, il volo di Ryanair è atterrato a Minsk a seguito dell’allarme per una bomba a bordo. Sull’aereo non è stato trovato alcun ordigno, mentre proseguono i controlli dei passeggeri e dei loro bagagli. Prostasevich è classificato come estremista, è accusato di terrorismo ed è nell’elenco dei ricercati delle autorità bielorusse. In particolare, il fondatore di “Nexta” è accusato di aver organizzato “rivolte e azioni di massa con grave violazione dell’ordine pubblico”. Inoltre, Prostasevich è oggetto di procedimento penale in Bielorussia per “azioni deliberate volte a incitare l’ostilità sociale nei confronti di funzionari governativi e forze dell’ordine attraverso i canali di Telegram”. La pena può arrivare fino a 15 anni di prigione. (Gra)