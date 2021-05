Bielorusia: Polonia, vietare a compagnie aeree di Minsk di volare nei cieli dei Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle compagnie aeree bielorusse dovrebbe essere vietato di volare nei cieli dei Paesi membri dell’Unione europea. Lo ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki commentando il dirottamento del volo Ryanair Atene-Vilnius, atterrato a Minsk inizialmente per un presunto allarme bomba. Successivamente si è scoperto che il volo sarebbe stato fatto atterrare per consentire alla polizia bielorussa l’arresto del dissidente, Roman Protasevich, fondatore del canale Telegram dell’opposizione “Nexta”. Morawiecki ha affermato di aver chiesto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, di ampliare l'ordine del giorno della riunione del Consiglio europeo di domani con un punto che preveda sanzioni immediate contro la Bielorussia. "Mi sono rivolto a Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, per espandere l’agenda del vertice di domani con una sezione aggiuntiva dedicata all'imposizione di sanzioni immediate contro il regime di Aleksandr Lukashenko", ha detto Morawiecki citato dall’agenzia di stampa “Pap”. (Vap)