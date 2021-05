Germania: due Laender chiedono inasprimento pene per attacchi a organi costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Baviera e il Meclemburgo-Pomerania anteriore chiedono l'inasprimento delle pene per gli attacchi contro gli organi costituzionali della Germania. La proposta verrà ufficialmente presentata alla conferenza dei ministri dell'Interno dei Laender, che si terrà il 16 giugno prossimo. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la richiesta dei due Stati tedeschi fa seguito all'assalto dato al Bundestag da estremisti di destra che partecipavano alla manifestazione contro le restrizioni anti-Covid in Germania tenuta a Berlino il 30 agosto scorso. I dimostranti scavalcarono il dispositivo di sicurezza a protezione del parlamento federale e occuparono una delle scalinate di accesso all'edificio del Reichstag, prima di essere sgomberati dalla polizia. Fino al 1999, la legge tedesca puniva con la reclusione fino a due anni l'assembramento nelle zone di rispetto installate a tutela delle sedi degli organi costituzionali. A seguito della depenalizzazione di tale reato, è prevista una sanzione amministrativa fino 20 mila euro. Per la Baviera e il Meclemburgo-Pomerania anteriore, il reato dovrebbe essere ripristinato con pene più severe. (segue) (Geb)