Germania: due Laender chiedono inasprimento pene per attacchi a organi costituzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli incidenti dell'estate 2020, quando si è svolta una manifestazione illegale davanti al Bundestag, sono stati un segnale di allarme per la democrazia e rappresentano un triste episodio nella storia della Repubblica federale tedesca”, ha dichiarato la ministra della Giustizia del Meclemburgo-Pomerania anteriore, Katy Hoffmeister. Per l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), “è grazie agli agenti di polizia coraggiosamente intervenuti che la situazione non si è aggravata e la sede del Bundestag non è stata presa” dagli estremisti di destra. Hoffmeister si è, quindi, detta preoccupata dalla “crescente aggressività contro le istituzioni” della Germania. A sua volta, il ministro della Giustizia bavarese, Georg Eisenreich, ha affermato: “Con il tentato assalto all'edificio del Reichstag, è stata superata la linea rossa. Le bandiere dell'impero tedesco e le insegne dell'estremismo di destra davanti al nostro parlamento sono inaccettabili. Non dobbiamo permettere ai nemici della democrazia di abusare dei simboli del nostro Stato di diritto”. (Geb)