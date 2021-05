Usa-Corea del Nord: Biden, in attesa di vedere se Pyongyang "si impegnerà davvero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti sta aspettando di vedere se la Corea del Nord intende "davvero impegnarsi" nella denuclearizzazione e nella diplomazia con Washington. Lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken in un'intervista rilasciata oggi all'emittente "Abc"."Stiamo aspettando di vedere se Pyongyang vuole davvero impegnarsi", ha detto Blinken nel programma "This Week with George Stephanopoulos", aggiungendo che "la palla è nel loro campo". Per il segretario Usa, "la migliore possibilità che abbiamo per raggiungere l'obiettivo della denuclearizzazione totale della penisola coreana è impegnarci diplomaticamente con la Corea del Nord". Venerdì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente sudcoreano Moon Jae-in si sono promessi di portare avanti il dialogo sulle armi nucleari, mentre Biden ha sottolineato che avrebbe incontrato il leader Kim Jong Un nelle giuste condizioni. (Nys)