Germania-Nigeria: Berlino decisa a restituire i "bronzi del Benin" ad Abuja

- La Germania è decisa a restituire alla Nigeria i bronzi del Benin conservati dai suoi musei, considerati oggetto di rapina durante il colonialismo. “Siamo molto seri, adesso vogliamo andare avanti”, ha dichiarato il presidente della Fondazione per il patrimonio culturale prussiano (Spk), Hermann Parzinger, secondo cui nella restituzione dei manufatti “vi è già una certa dinamica che non può essere fermata”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dal 17 al 21 maggio scorso, Parzinger si è recato in Nigeria con il portavoce del Gruppo di dialogo per il Benin, la direttrice del museo di Amburgo “Am Rothenbaum” Barbara Plankensteiner e il direttore generale per la Cultura del ministero degli Esteri tedesco, Andreas Goergen. Al centro degli incontri con le autorità nigeriane, la restituzione dei bronzi del Benin al Paese africano. I manufatti furono sottratti nel 1897 nell'odierna Benin City durante una spedizione punitiva del Regno Unito contro il Benin, oggi parte della Nigeria, a seguito dell'uccisione di diplomatici britannici in quella che era una delle monarchi più potenti e floride in tutta l'Africa. I bronzi prelevati dal palazzo reale della città vennero rivenduti in Europa e negli Stati Uniti. La maggior parte dei manufatti è esposta al British Museum di Londra e in altri musei del Regno Unito. In Germania, tra Berlino, Amburgo, Colonia, Lipsia, Dresca e Stoccarda, sono conservati circa 1.100 pezzi. (segue) (Geb)