Nato: premier albanese si congratula per svolgimento esercitazioni Defender Europe 21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Edi Rama ha ringraziato i militari albanesi e degli altri Paesi partecipanti alle esercitazioni Defender Europe 21. Nella giornata aperta al pubblico delle manovre militari tenutasi in piazza Madre Teresa a Tirana, Rama ha detto di augurarsi che “tutti i ragazzi e le ragazze in divisa che sono stati coinvolti in questa esercitazione e che allo stesso tempo costituiscono una garanzia e la sicurezza quotidiana per gli albanesi e l'Albania e il loro impegno e sacrifici, esprimeranno gratitudine anche alle loro famiglie che si sacrificano ogni giorno e che sono le prime a risentire delle emozioni non insignificanti e non infrequenti del coinvolgimento dei propri familiari nelle Forze armate, per le quali non tutti i giorni sono tranquilli", ha detto Rama. Il primo ministro ha espresso la sua gratitudine “alla rappresentante del governo degli Stati Uniti in Albania, l’ambasciatrice Yuri Kim, che con il suo forte impegno ha dato una nuova qualità alle relazioni tra i due Paesi, partecipando in prima persona nel sostegno alle richieste e ai bisogni del nostro Paese, sia in termini di ulteriore rafforzamento della nostra capacità di difesa, sia per quanto riguarda la giustizia", ha dichiarato Rama. (Alt)