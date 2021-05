Bielorussia: volo Ryanair ha iniziato a muoversi dall'aeroporto di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo Ryanair in volo da Atene a Vilnius, che in precedenza era atterrato con urgenza all'aeroporto di Minsk a causa di un allarme bomba rivelatosi infondato, ha iniziato a muoversi lungo la pista e si prepara al decollo. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'aeroporto. "Il velivolo di Ryanair è pronto per la partenza e ha iniziato a muoversi lungo la pista", ha riferito l'ufficio stampa nel canale ufficiale di Telegram dell'aeroporto. (Rum)