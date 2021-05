Germania: Soeder (Csu) chiede pene più severe contro l'antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, chiede pene più severe contro l'antisemitismo in Germania, a seguito delle dimostrazioni di odio per gli ebrei nelle manifestazioni contro Israele tenute nel Paese nei giorni scorsi. “L'antisemitismo, compreso l'antisemitismo quotidiano, è un reato grave. Dovremmo agire con sanzioni più alte”, ha affermato Soeder. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per il presidente della Csu è, inoltre, necessaria “una nuova idea di integrazione”. Al riguardo, il primo ministro della Baviera ha dichiarato: “Deve essere chiaro che tutti, cristiani, musulmani, ebrei, buddisti, induisti o atei, devono sentirsi cittadini tedeschi e vivere la filosofia di una società libera e democratica”. (Geb)