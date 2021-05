Serbia-Bulgaria: presidenti Vucic e Radev confermano "fratellanza" fra i popoli dei due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria troverà sempre un amico in Serbia: si tratta di popoli fratelli, con la stessa fede e che, anche se ci sono stati dei problemi in passato, ora possono guardare al futuro. È quanto dichiarato dal presidente serbo, Aleksandar Vucic durante l’incontro a Dimitrovgrad con l’omologo bulgaro, Rumen Radev. “Dopo l'inaugurazione del monumento a San Cirillo e Metodio a Dimitrovgrad, Vucic ha ricordato di essere stato nello stesso posto con il presidente bulgaro tre anni fa, quando entrambi hanno posato la prima pietra. "Sono felice per le nostre relazioni, grato per le buone relazioni e le svilupperemo per la gioia di queste persone che vivono qui e condividono il loro amore per i nostri due Paesi e continueremo a fornire ogni tipo di aiuto e sostegno", ha detto Vucic. "Le relazioni tra Serbia e Bulgaria sono davvero positive. Coltiviamo relazioni amichevoli sincere con la Bulgaria e il popolo bulgaro ", ha detto Vucic. (segue) (Seb)