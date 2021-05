India: governo Punjab, Moderna rifiuta di fornire dosi direttamente al nostro Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica statunitense Moderna "si è rifiutata" di fornire le sue dosi alle autorità dello Stato indiano del Punjab, affermando di poter trattare solo con il governo federale di Nuova Delhi. In un comunicato citato dal "Times of India", le autorità sottolineano che la compagnia avrebbe citato una politica aziendale che le consente di trattare solo con l'amministrazione federale del primo ministro Narendra Modi e non con autorità statali o privati. Il caso si inserisce nella carenza di vaccini di cui soffre l'India, fortemente colpita da una nuova ondata di contagi Covid-19 e che è capace di produrre internamente circa 80 milioni di dosi al mese. Modi ha aperto le vaccinazioni a tutti gli adulti a partire dal primo maggio, permettendo agli Stati federati di concludere accordi per integrare le scorte ricevute dal governo federale. Con una popolazione di oltre 27 milioni di abitanti, il Punjab ha dovuto interrompere la vaccinazione per alcune categorie di persone ammissibili a causa della mancata disponibilità di iniezioni, avendo ricevuto solo circa 4,4 milioni di dosi dal governo federale. Nessun commento ufficiale è finora stato rilasciato da Moderna.(Inn)