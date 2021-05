Incidente funivia: Lamorgese, profondo cordoglio, grazie a soccorritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il mio profondo dolore e il cordoglio per le vittime del gravissimo incidente alla funivia Stresa-Mottarone". E' quanto afferma in una nota il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha voluto ringraziare "tutti i soccorritori che sono intervenuti con immediatezza e sono in contatto con i vertici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il prefetto del Verbano Cusio Ossola per un costante aggiornamento dal teatro della tragedia". (Com)