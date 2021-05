Cina: freddo e tempesta su una ultramaratona, morti 21 corridori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventuno persone sono morte di freddo a causa delle rigide condizioni metereologiche durante una ultramaratona organizzata nella provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina. L'episodio è stato largamente commentato oggi dall'opinione pubblica cinese, sollevando un'ondata di indignazione per la mancanza di un piano di emergenza a sostegno dei corridori. La gara di 100 chilometri è iniziata sabato da un'area panoramica in un'ansa del fiume Giallo che è nota per le sue scogliere a picco, ma il percorso prosegue poi attraverso canyon e colline fin su un altopiano arido ad un'altitudine di oltre 1.000 metri. Dopo l'avvio della corsa, lanciata alle 9 del mattino con i corridori in pantaloni corti e maglietta, verso mezzogiorno una sezione della corsa è stata colpita da grandine, pioggia gelata e da ripetute tempeste che hanno fatto precipitare le temperature, come confermato oggi in conferenza stampa dai funzionari di Baiyin.(Cip)