Bielorussia: Ziemiak (Cdu), Minsk rilasci l'oppositore Protasevich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu), la formazione politica della cancelliera tedesca Angela Merkel, ha chiesto l'immediata liberazione del fondatore del canale Telegram "Nexta" riconosciuto come estremista in Bielorussia, Roman Protasevich. "L'Ue deve prendere nuove misure severe contro il regime e i sostenitori in Bielorussia. Il regime ha ordinato il dirottamento di un aereo passeggeri di Ryanair. L'aereo stava volando da Atene a Vilnius. Chiediamo l'immediato rilascio di Protasevich", ha scritto su Twitter il segretario generale della Cdu, Paul Ziemiak. (Geb)