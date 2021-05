Incidente funivia: Moles (FI), tragedia che strazia il cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incidente avvenuto sul monte Mottarone e' una vera e propria tragedia che strazia il cuore. Mi auguro che venga fatta presto chiarezza sull'accaduto". Così in una nota Giuseppe Moles, sottosegretario all'Editoria e vice presidente dei Senatori di Forza Italia. "Ora però è il momento di stringersi alle famiglie delle vittime e di rivolgere i nostri pensieri e le nostre preghiere per i bimbi che lottano per la vita. Oggi - conclude il sottosegretario - è una tristissima giornata per l'Italia intera".(Com)