Bielorussia: Picierno (Pd), Ue chieda rilascio immediato oppositore Protasevich

- “Un atto di inaudita gravità quanto accaduto al volo da Atene a Vilnius, dirottato a Minsk per la presenza a bordo di Roman Protassevitch, oppositore del presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko. Lo dichiara, in una nota, l’europarlamentare Pina Picierno. "L’Unione Europea ha il dovere di intervenire con fermezza dinnanzi alle continue e reiterate violazioni dello stato di diritto del presidente bielorusso, che con metodi dittatoriali reprime il dissenso e la legittima critica delle opposizioni. Le istituzioni europee come sta avvenendo in questi minuti devono far sentire la loro voce e mettere in cima alle agende la tutela dei diritti umani nell’area bielorussa. Presenterò nelle prossime ore un’interrogazione all’alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in merito all’escalation di queste ore per la liberazione immediata di Protasevich", ha detto Picierno. "Occorre intransigenza verso il dittatore bielorusso che con il suo regime liberticida ha messo in ginocchio l’intero Paese. La repressione feroce in atto addirittura dal 1994 non può essere digerita e le istituzioni europee non possono esimersi dal continuare a comminare sanzioni e dal chiedere la liberazione di tutti gli oppositori politici. Lasciar passare questo atto criminale sarebbe un segnale di debolezza che l’Europa non può e non deve permettersi”, ha aggiunto l'europarlamentare.(Res)