Bielorussia: tv di Stato, Protasevich arrestato in seguito a foto scattata da un amico

- La polizia bielorussa ha arrestato il fondatore del canale Telegram “Nexta” e oppositore, Roman Protasevich, dopo che un amico che stava volando con lui ha inviato una sua foto dall'aeroporto a un altro blogger dell'opposizione. È quanto riferisce l’emittente televisiva statale bielorussa “Belarus1”, secondo cui "sul volo Ryanair, Roman Protasevich, è stato inserito nella lista dei ricercati dalle forze dell'ordine bielorusse per aver organizzato disordini. Sono apparse informazioni su Internet che l'aereo sarebbe stato dirottato appositamente a causa sua. Si è scoperto, tuttavia, che tutti i passeggeri hanno superato il controllo doganale e di frontiera, e non sono sorte problemi", ha specificato l’emittente televisiva. Secondo quanto riportato, Protasevich non è incluso nell'elenco delle persone a cui è vietato entrare e uscire dal Paese. "Si è scoperto che stava volando con un amico che gli ha scattato una foto sull'autobus (all'aeroporto) e l'ha inviata all’altro blogger caduto in disgrazia Anton Motolko (incluso nella lista delle persone coinvolte in atti di terrorismo dalle autorità di Minsk)”, riferisce l’emittente, secondo cui dopo che la foto è stata pubblicato su Telegram “la polizia è entrata in azione”. (segue) (Rum)