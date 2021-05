Lavoro: Confindustria, proroga blocco licenziamenti prolunga incertezza imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La norma proposta dal ministro del lavoro Orlando al decreto Sostegni-bis che proroga il blocco dei licenziamenti, oltre a non essere in alcun modo condivisa con le parti sociali – diversamente da quanto confermato dal Parlamento in sede di conversione del decreto Sostegni 1 – non fa che prolungare ulteriormente l’incertezza delle imprese in un momento in cui invece servirebbe grande chiarezza. La norma pone anche alcune criticità tecniche perché va a toccare anche quei datori di lavoro che finora non hanno fruito della cassa integrazione ma che avrebbero necessità di farlo oggi per potersi riorganizzare per ripartire. Ma è soprattutto la scarsa affidabilità nelle regole che erano state condivise, a creare disorientamento posto che un accordo sulle misure emergenziali già si era trovato, con l’avvallo dello stesso premier Draghi” lo dichiarano in una nota congiunta i presidenti Marco Bonometti (Confindustria Lombardia), Enrico Carraro (Confindustria Veneto), Pietro Ferrari (Confindustria Emilia Romagna) e Marco Gay (Confindustria Piemonte), esprimendo contrarietà alla proposte del ministro Orlando sulla proroga del blocco dei licenziamenti proposta nel decreto sostegni-bis. (segue) (Com)