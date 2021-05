Germania-Nigeria: Berlino decisa a restituire i "bronzi del Benin" ad Abuja (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando i suoi incontri in Nigeria, Parzinger ha affermato: “È stato molto impressionante vedere quanto sia importante questo patrimonio culturale per le persone e quanto sia grande il dolore per la perdita”. Con la restituzione dei bronzi del Benin, ha evidenziato il presidente della Spk, “si tratta di rimediare a un'ingiustizia storica”. Allo stesso tempo, per Parzinger, “bisogna tenere conto del fatto che questi oggetti sono stati mostrati in tutto il mondo per oltre un secolo, fanno parte del canone dell'arte africana e aiutano a plasmare, hanno plasmato e dovrebbero continuare a plasmare il mondo idee sull'Africa”. Ora, si tratta di cooperazione tra Germania e Nigeria. Al riguardo, Parzinger ha osservato: “Non vogliamo soltanto restituire beni culturali e poi chiudere l'argomento, intendiamo lavorare insieme in maniera permanente”. A tal fine, si dovrebbe sostenere il museo progettato a Benin City per esporre i bronzi. Come rimarcato dal presidente dell'Spk, “alla base devono esservi la cooperazione e lo scambio, le restituzioni sono il primo passo per creare una relazione completamente nuova”. Ora, ha sottolineato Parzinger, la costruzione del museo di Benin City “non è una condizione per le restituzioni”, il cui avvio è previsto nel 2022 . Allo stesso tempo, è importante che, dopo il ritorno delle opere in Nigeria, “l'arte del Benin continui a essere presente nei musei tedeschi e nel mondo”. La decisione definitiva dell'Spk sulla restituzione dei bronzi del Benin alla Nigeria è attesa per il 29 giugno prossimo. (Geb)