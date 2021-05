Bielorussia: ministero Esteri greco, dirottamento volo Ryanair atto di pirateria di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri greco ha definito l'atterraggio dell'aereo Atene-Vilnius operato da Ryanair a Minsk un atto di pirateria di Stato e ha affermato che sono state messe a rischio le vite dei passeggeri. "La Grecia condanna fermamente l'atto di pirateria che ha avuto luogo oggi e che ha portato all'atterraggio forzato del volo Ryanair FR 4978, operato sulla tratta Atene-Vilnius, a Minsk, in Bielorussia", ha riferito in un comunicato il ministero degli Esteri. "C'erano 171 passeggeri a bordo, 11 dei quali sono cittadini greci. Un atto del genere, che ha messo in pericolo la vita di tutti i passeggeri, è inaccettabile", si legge nella nota. Il ministero chiede l'immediato rilascio dell'aereo e di tutti i passeggeri in modo che possano arrivare alla loro destinazione finale. "Condanniamo l'arresto illegale dell'attivista bielorusso Roman Protasevich, che sta rischiando la pena di morte", si legge nel comunicato. Secondo il ministero, Protasevich era nella delegazione guidata dalla leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaja, che ha recentemente partecipato al Forum di Delfi. (segue) (Gra)