Lavoro: Spada (Assolombarda), su blocco licenziamenti servono chiarezza, certezze e un interlocutore affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo rimasti particolarmente sorpresi dalla proroga del blocco dei licenziamenti inserita nel nuovo decreto Sostegni Bis - ha sottolineato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -, in netta contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso ministro Orlando pochi giorni fa. Anche in occasione della sua visita, lo scorso lunedì, in Assolombarda, quando avevamo condiviso il termine del 30 giugno per consentire alle aziende di ripartire ora che la situazione sanitaria è in grande miglioramento, grazie anche alla campagna vaccinale. Di nuovo si pone un tema di metodo, sia in termini di coerenza rispetto alle norme e sia in termini di relazione con le parti sociali. Infatti, lo continuiamo a ripetere, alle imprese servono chiarezza, maggiori certezze e un interlocutore affidabile per poter pianificare investimenti di medio e lungo termine. Inoltre, è fondamentale ed auspicabile che prima di deliberare provvedimenti così impattanti ci sia un coinvolgimento e un confronto con imprese e sindacato". (com)