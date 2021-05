Albania: Austria, Repubblica Ceca e Slovenia, avviare rapidamente colloqui adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Austria, Repubblica Ceca e Slovenia, Alexander Schallenberg, Jakub Kulhanek e Anze Logar, hanno ribadito che non c'è motivo di ritardare l'avvio dei colloqui di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord. I tre ministri, che ieri hanno visitato la capitale macedone Skopje, oggi si trovavano a Tirana dove hanno incontrato l’omologa, Olta Xhacka, e il presidente, Ilir Meta. "Siamo i tre moschettieri dei Balcani occidentali. Potete contare su di noi. Tutti per uno, uno per tutti", ha detto Schallenberg, aggiungendo: "Solo quando i sei Stati dei Balcani occidentali diventeranno membri a pieno titolo dell'Ue avremo superato la divisione del continente dopo la Seconda guerra mondiale". Sarebbe molto pericoloso per le questioni bilaterali bloccare il processo di adesione, ha detto il ceco Kulhanek, aggiungendo che "è per merito che soddisfi i criteri e questo è, credo, ciò che rappresenta l'Ue", mentre lo sloveno Logar ha affermato che il suo Paese avrà i Balcani occidentali in cima all'agenda durante la sua presidenza del Consiglio Ue perché "il processo di allargamento è una strada a doppio senso". (segue) (Alt)