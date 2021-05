© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce il Consiglio comunaleDiretta streaming (ore 16.00)La Fondazione Oratori Milanesi (FOM) e WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano, dedicano a Renzo Maggi la mostra "Una matita per il Grande Gioco". Intervengono: don Stefano Guidi, direttore della Fom, Luigi Bona, direttore di Wow Spazio Fumetto; Laura Galimberti, assessore all'educazione e all'istruzione del Comune di Milano (con un messaggio del sindaco Beppe Sala); padre Stefano Gorla, giornalista, ex direttore del settimanale "Il Giornalino"; Paolo Cellati e Alberto Rapomi, ex animatori e collaboratori di Maggi; Samuele Cattaneo, collaboratore della Fondazione Oratori Milanesi; Elisabetta Soglio, responsabile dell'inserto "Buone Notizie" del Corriere della SeraWow viale Campania (ore 12.00)VARIEPresentazione pista ciclopedonale Fermi-Montesanto alla presenza del sindaco di Monza Dario Allevi e dell'assessore alla mobilità Federico ArenaMonza, via Fermi 25 (ore 11.00)Il deputato del M5S Stefano Buffagni, in visita a Pavia accompagnato dal consigliere regionale Simone Verni. La delegazione del M5S visiterà nel pomeriggio l’azienda ITP, Industria Termoplastica Pavese Spa, lo stand di Confagricoltura a Canneto Pavese all’interno delle iniziative collegate al Giro d’Italia. Infine visiterà la storica cantina vitivinicola Conte Vistarino.Pavia, Centro vaccinale Palacampus, via Luigi Giulotto 10 (ore 9.00)"AAA Arte Amica di Ariel": mostra d'arte e asta solidalea sostegno dei bambini con disabilità neuromotorieEsposizione delle opere d'arte: a MilanoEvento online su astasolidaleariel.orgRapporto BES 2020 "Il benessere equo e sostenibile: parliamone alla Bicocca". Intervengono: Gian Carlo Blangiardo presidente dell'Istat; Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano-Bicocca; Mario Mezzanzanica, pro-rettore per l'alta formazione e per le attività del Job Placement dell'Università di Milano-Bicocca; Giorgio Vittadini, professore di statistica metodologica dell'Università di Milano-Bicocca. Sarà possibile seguire l'evento in streaming.Edificio U6 Sala Rodolfi, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 (ore 10.00) (Rem)