Egitto: al-Sisi riceve rappresentanti azienda tedesca macchine utensili

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi e il Primo Ministro, Mostafa Madbouly, hanno ricevuto oggi al Cairo il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda tedesca produttrice di macchine utensili "DMG MORI", Christian Thönes. Lo ha annunciato un comunicato stampa diffuso dalla Presidenza egiziana. L'incontro di Al-Sisi con il Presidente della compagnia tedesca ha discusso della costruzione di una fabbrica per la produzione di utensili ad alta precisione in Egitto. Al-Sisi ha affermato di essere interessato al processo di localizzazione dell'industria e di trasferimento della tecnologia in Egitto, sottolineando di essere d'accordo con la compagnia per formare i lavoratori egiziani che lavoreranno in fabbrica, per fornire nuove opportunità di lavoro ora e in futuro. Da parte sua, Il presidente della società tedesca ha detto: "Cerchiamo cooperazione con il governo egiziano perché l'Egitto ha una crescita economica e un mercato con un grande potenziale".(Res)