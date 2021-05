Roma: Piccolo (Pd), Calabrese in modo maldestro accusa Gualtieri di demolire "cura del ferro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore Calabrese scambia la cura del ferro con le vitamine. In modo maldestro accusa Roberto Gualtieri di demolire la 'cura de ferro' della giunta Raggi. Se alla giunta è stata prescritta una cura ricostituente di ferro per riprendere forza, di certo però non ha fatto effetto, considerate le ultime e recenti defezioni". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "Per quanto riguarda l'assetto della mobilità cittadina su ferro i romani non se ne sono accorti, anzi hanno piuttosto subito disservizi e disagi, con i tram a passo di lumaca e peggio ancora i binari chiusi di via Flaminia. In questi anni abbiamo assistito solo ad indecisioni, immobilismo e paura di intervenire, come accaduto su metro C. Purtroppo tutti errori ed incertezze che pagheremo per il prossimo decennio - spiega -. È bene ricordare all'assessore Calabrese che l'amministrazione Raggi ha presentato progetti per 4 opere sul bando del Mit per poi ripresentarle nuovamente sul PNRR, purtroppo in quest'ultima occasione sono state bocciate perché avevano un basso livello di progettazione". (segue) (Com)