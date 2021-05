Roma: Piccolo (Pd), Calabrese in modo maldestro accusa Gualtieri di demolire "cura del ferro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incapacità programmatica e di governo è stata già stata smascherata - aggiunge Piccolo - ma nonostante ciò le bocciature non sono bastate. Ecco quindi manifestarsi nei giorni scorsi, dopo la scadenza naturale del mandato e in corso di proroga dell'attuale giunta fino ad ottobre, l'iniziativa dell' Agenzia della mobilità che pubblica fuori tempo massimo un bando per studi di fattibilità su opere infrastrutturali. Constatiamo con insoddisfazione ed irritazione che dopo più di 5 anni la giunta Raggi è ancora ferma al primissimo livello di progettazione e come dice la parola stessa siamo ancora a 'carissimo amico'. Roma ha necessità di cambiare e ripartire subito e per questa impresa serve un sindaco autorevole, stimato e capace come Roberto Gualtieri." (Com)