Iran: continueremo colloqui Vienna fino a revoca sanzioni Usa

- L'Iran è pronto a continuare i colloqui ospitati da Vienna sull'accordo nucleare del 2015 fino a quando non verrà raggiunto un accordo finale con gli Stati Uniti per la revoca delle sanzioni. Lo ha detto il presidente iraniano, Hassan Rouhani. "Considerando i negoziati passati, hanno chiaramente dichiarato la loro disponibilità a revocare le sanzioni in linea con il Piano d'azione globale congiunto [JCPOA]. Siamo pronti a continuare i negoziati fino a quando non verrà raggiunto un accordo finale", ha affermato Rouhani. Il JCPOA è stato firmato nel 2015 da Iran, Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea, stabilendo la rimozione delle sanzioni internazionali da Teheran in cambio del ridimensionamento del suo programma nucleare.Nel 2018, gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall'accordo e hanno reimpostato le sanzioni contro l'Iran. Teheran ha risposto abbandonando gradualmente i propri impegni verso il ritiro completo a meno che le sanzioni non vengano revocate.(Res)