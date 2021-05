Trasporti: Ghera (Fd'I), garantire mantenimento livelli occupazionali Roma-Lido e Roma-Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una interrogazione urgente (a risposta scritta) all'indirizzo del presidente del Consiglio regionale, è stata inoltrata dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera, in merito al passaggio della gestione delle (ex) ferrovie per le tratte Roma-Lido e Roma-Viterbo da Atac a Cotral. "Di fatto - spiega Ghera in una nota - a far data dal prossimo primo luglio la competenza passerà dal Comune di Roma alla Regione Lazio. Considerate le numerose criticità emerse in occasione delle sedute tenute dalla competente Commissione Consiliare regionale, ho chiesto rassicurazioni in merito alle iniziative che la stessa Regione intenderà assumere da qui in avanti per garantire nell'ambito della cessione del ramo di azienda il mantenimento dei livelli occupazionali. Alcune organizzazione sindacali - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - hanno infatti già reso noto l'avvio da parte di Astral di una selezione per l'assunzione di 88 figure professionali finalizzate al processo di parziale internalizzazione del ramo di azienda 'Ferrovie concesse' (nonché gestione del sistema integrato Metrebus), esprimendo preoccupazione per l'operazione che rischia di determinare assunzioni in alcune aziende ed esuberi in altre", conclude. (Com)