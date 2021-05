Germania: Curevac prevede autorizzazione Ema per vaccino Covid entro giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca Curevac prevede che l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) autorizzi l'impiego del proprio vaccino contro il Covid-19 al più tardi entro giugno prossimo. È quanto affermato dalla portavoce di Curevac, Sarah Fakih, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Augsburger Allgemeine”. In particolare, Fakih ha dichiarato che la società “si augura” l'approvazione del suo vaccino contro il coronavirus “nel corso del secondo semestre” del 2021. La rappresentante di Curevac ha aggiunto: “Stiamo lavorando per espandere la capacità di produzione con una rete di partner che cresce”. (Geb)