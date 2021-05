Incidente funivia: Lega, vicinanza a famiglie vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragedia della funivia Stresa-Mottarone ci lascia senza parole, ora c'è spazio solo per il cordoglio e la speranza". Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega in commissione Trasporti alla Camera Elena Maccanti, Edoardo Rixi (responsabile nazionale Infrastrutture), Massimiliano Capitanio, Giuseppe Donina, Ketty Fogliani, Domenico Furgiuele, Antonietta Giacometti, Giovanni Battista Tombolato, Federica Zanella e Adolfo Zordan. "Purtroppo - si legge nella nota - quanto accaduto conferma che serve un piano straordinario per le manutenzioni delle infrastrutture già esistenti ed è nostro dovere fare chiarezza su questo terribile incidente. Per questo ci attiveremo con la presidente della nostra commissione, Raffaella Paita, per organizzare un sopralluogo sul luogo del disastro. Profondamente addolorati, ci stringiamo alle famiglie delle vittime con un pensiero speciale ai bambini feriti che si trovano in ospedale", concludono i parlamentari.(Com)