- "Sgomento per chi ha perso la vita nell'incidente della funivia Stresa-Mottarone. In queste ore di dolore non possiamo che stringerci ai familiari delle vittime e ai bimbi feriti. In attesa che sia fatta piena luce sulle cause, un grazie va ai soccorritori per il prezioso lavoro". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vice presidente della Camera dei Deputati. (Com)