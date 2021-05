Falcone: Papatheu (FI), volume regione Siciliana è tributo a servitore Stato e giurista raffinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il volume pubblicato dalla regione Siciliana sulla tesi di laurea di Giovanni Falcone del 1961, a cura di Gaetano Armao, e con l'introduzione della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, è un tributo ad un servitore dello Stato e ad un giurista raffinato". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "In questa giornata ricordiamo ed onoriamo il sacrificio di Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro - prosegue la parlamentare di FI -. Il loro coraggio nella lotta alla mafia resterà indelebile". (Com)