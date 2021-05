Usa: sparatorie fuori da un bar nell'Ohio, almeno tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite in una serie di sparatorie avvenute oggi fuori da un bar a Youngstown, nello Stato orientale di Ohio. Lo ha riferito a "Usa Today" il capo del dipartimento di polizia di Youngstown, Carl Davis, precisando che gli spari sono stati segnalati poco dopo le 2:00 locali, nella zona del Torch Club Bar & Grille. Le tre vittime sono morte per apparenti ferite da arma da fuoco e almeno altre tre sono rimaste ferite, una delle quali è in condizioni critiche. Secondo Davis, nessuna delle sparatorie è avvenuta dentro il bar ma è stata provocata da fatti accaduti al loro interno. Gli agenti che sono arrivati sul posto dopo le richieste di aiuto hanno descritto l'accaduto come un fatto "caotico e tragico". (Nys)