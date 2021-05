© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io se non arrivo al ballottaggio appoggerò Gualtieri, ho chiesto a Gualtieri di fare lo stesso ma non lo ha detto, perché mi sembra ci sia una intenzione nel Pd ad appoggiare Raggi al secondo turno" ma "gli elettori non sono valigie che li sposti da una parte all'altra". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda intervenuto alla trasmissione In Mezz'ora su Rai 3. (Rer)