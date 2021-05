Mafia: Molteni, continuare senza sosta battaglia Falcone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Onorare la memoria di Giovanni Falcone significa continuare senza sosta la sua battaglia. Dobbiamo combattere tutte le mafie per l'affermazione della cultura della legalità".Lo dichiara Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno ed esponente della Lega, commentando le commemorazioni della strage di Capaci. "Oggi - spiega in una nota - commemoriamo la memoria di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e di tutti gli uomini e le donne delle scorte che hanno onorato il nostro Paese con il sacrificio della loro vita. L'impegno della politica sia prioritario in difesa delle Istituzioni democratiche. Con questo spirito desidero esprimere la mia vicinanza ai familiari", conclude.(Rin)