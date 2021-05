Sahara: Spagna, leader Polisario sarà processato dopo dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una mossa considerata di apertura nei confronti del Marocco, Madrid ha annunciato oggi, 23 maggio, che il leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, dovrà affrontare le accuse mosse contro di lui davanti ai tribunali in Spagna dopo le dimissioni dall'ospedale di Logarno, ma prima di partire dal paese. Il mese scorso il ministro degli Esteri spagnolo, María Aránzazu «Arancha» González Laya, ha dichiarato che Ghali è arrivato in Spagna dall'Algeria per ricevere cure. Ha anche indicato che Ghali deve affrontare la causa intentata contro di lui davanti alla Corte Suprema spagnola dopo che si sarà ripreso dai suoi problemi di salute e prima di tornare nel suo paese. Ha aggiunto parlando alla Radio Nazionale spagnola: "Abbiamo promesso di trattare questa persona umanamente ... Era in una situazione critica a causa dei suoi molteplici problemi di salute, incluso il suo grave caso di Covid-19". "Quando si riprenderà, tornerà nel suo paese. Nel frattempo, dovrà affrontare una serie di cause legali e speriamo che adempia ai suoi obblighi nei confronti del sistema giudiziario spagnolo", ha detto. Ghali è al centro di una recente disputa diplomatica tra Rabat e Madrid. Il Marocco ha criticato la decisione della Spagna di ospitare Ghali senza informare Rabat e ha anche esortato la Spagna ad aprire un'indagine sulle circostanze dell'arrivo del leader del Polisario. Ghali è chiamato a comparire davanti alla magistratura spagnola in un procedimento per crimini di guerra contro di lui. (Res)