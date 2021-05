Incidente funivia: Casellati, giorno dolore per intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un giorno di dolore per l'intero Paese: la tragedia della funivia sul Mottarone strazia il cuore di tutti gli italiani". Così la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, che in una nota aggiunge: "Esprimo il mio cordoglio per le povere vittime innocenti e tutta la mia vicinanza alle famiglie colpite da questo terribile dramma. Un pensiero commosso ai bambini che lottano per la vita, l'Italia è al loro fianco con speranza. Alle squadre del Soccorso alpino e speleologico che stanno lavorando insieme ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri va un doveroso ringraziamento". (Rin)