Brexit: Parigi avverte Londra, non giocate con il protocollo nordirlandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri con delega agli Affari europei francese, Clement Beaune, ha messo in guardia il Regno Unito dal “giocare” con il protocollo sull'Irlanda del Nord, allegato all'accordo sulla Brexit che il governo britannico ha concluso con l'Ue. Per Beaune, Londra deve mostrarsi “responsabile” con il protocollo nordirlandese e “non possiamo accettare che vi siano giochi politici su una questione tanto sensibile”. Il sottosegretario agli Esteri con delega agli Affari europei francese ha definito l'intesa “centrale per la stabilità dell'Europa”, motivo per cui “non ci si può giocare e non ci giocheremo mai”. A ogni modo, ha proseguito Beaune, “non possiamo accettare che il protocollo nordirlandese sia trattato con leggerezza da alcuna parte”. Il sottosegretario agli Esteri con delega agli Affari europei ha, quindi, dichiarato: “Dico soltanto, e ovviamente ne stiamo discutendo con il Regno Unito, non giocate con il protocollo nordirlandese”. Secondo Beaune, infine, l'accordo “non è un problema”, ma “una soluzione a problemi di confine provocati dalla Brexit” (Frp)