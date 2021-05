Roma 2021: Gasparri e Forza Italia iniziano campagna elettorale 29 e 30 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia a Roma la campagna elettorale di Forza Italia Roma Capitale con gazebo che si terranno in tutti i 15 municipi sabato e domenica. "Sarà l’occasione per cominciare a illustrare il nostro programma concreto per la città - spiega in una nota il senatore Gasparri, commissario di Forza Italia Roma Capitale - per sensibilizzare i cittadini, raccogliere adesioni e ribadire il ruolo decisivo di Forza Italia. Senza di noi non c'è partita per il centrodestra nella capitale. Daremo un contributo decisivo nei municipi e per il Campidoglio. Abbiamo raccolto molte adesioni ed i sondaggi ci danno in crescita - aggiunge -. Sabato e domenica saremo in tutti i quartieri con i nostri militanti, i nostri dirigenti del territorio, i nostri nuovi consiglieri regionali e i parlamentari del nostro partito. Forza Italia c'è, è in campo e sabato 29 e domenica 30 sarà come sempre tra la gente”. (Com)