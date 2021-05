© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una notizia tremenda. Da varesino conosco bene quel bellissimo territorio che, nel tempo, ho spesso frequentato. Attonito per quanto accaduto, esprimo il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia alle famiglie delle vittime. Una preghiera per i bambini ricoverati in gravi condizioni" lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (Rem)