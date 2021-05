Covid: controlli anticovid durante la movida a Roma, 70 sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 70 le irregolarità riscontrate dalla polizia locale di Roma Capitale durante ibcontroloi alla movida, per le quali è scattata la sanzione per violazione delle regole anti-Covid: assembramenti, mancato uso delle mascherine, vendita e consumo irregolare di bevande alcoliche i principali illeciti riscontrati. Numerosi gli interventi per contrastare la formazione di assembramenti, con chiusure temporanee di strade e piazze nei luoghi tipici della movida, come Rione Monti, Piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere, che si sono rese necessarie per disperdere i gruppi di persone e garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. (segue) (Rer)