Falcone: De Corato, onoriamo memoria vittime strage battendoci per legalità e contro le mafie

- "Ventinove anni fa, il 23 maggio 1992, nella strage di Capaci furono uccisi dalla mafia il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesco Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Oggi, per onorare le vittime, ho deposto un mazzo di fiori sul cippo commemorativo che feci realizzare in via Benedetto Marcello nel 1998 quando ero vicesindaco e assessore al verde del Comune di Milano nella Giunta Albertini. All'epoca, non c'era ancora in tutta Milano un monumento per ricordare la strage di Capaci e quella successiva di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Claudio Traino, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano, Emanuela Loi. Mi sembrò quindi doveroso realizzare il cippo quanto prima. Oggi onoriamo la memoria di questi eroi dello Stato seguendo la strada che hanno pagato con la vita, battendoci per la legalità e contro le mafie", lo afferma in una nota il consigliere comunale e assessore regionale di Fd'I a Milano, Riccardo De Corato in occasione dei 29 anni dalla strage di Capaci. (Com)