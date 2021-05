Roma 2021: Calenda, se a ballottaggio mai con Raggi vicesindaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso in cui arrivasse al ballottaggio e la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi ne fosse fuori il candidato sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda afferma: "Non chiederei a Virginia Raggi di portarmi i voti venendo a fare il vice, questo non lo farò". Intervenuto alla trasmissione In Mezz'ora su Rai 3 Calenda ha aggiunto: "Con Gualtieri tratterei in modo pragmatico, è una persona seria, non ho problemi personali con lui" ma "non entrerei in un'amministrazione Gualtieri perché sarebbe controllata sempre da quella stessa classe politica locale". (Rer)