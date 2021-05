Incidente funivia: sale a 12 il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 12 il bilancio delle vittime dell’incidente che ha coinvolto una delle cabine della funivia del Mottarone, in Piemonte. Due bambini restano ricoverati in codice rosso. L’incidente si sarebbe verificato a circa 100 metri dall’ultimo pilone dell’impianto di risalita. La cabina, secondo quanto riferisce il profilo Twitter del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, si trova attualmente in una zona boschiva e presenta gravi danni strutturali. Due dei minori coinvolti nell’incidente sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. La funivia Stresa-Alpino-Mottarone è situata nel comune di Stresa, in Piemonte, e collega la cittadina del Lago Maggiore con la vetta del Mottarone. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti due elicotteri delle basi di elisoccorso di Borgosesia e Varallo.(Rin)