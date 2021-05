Pacifico: presidente Samoa scioglie il parlamento, per Corte suprema decisione è "illegale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema delle isole Samoa ha dichiarato "illegale" la decisione del capo dello Stato, Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II, di sospendere il parlamento due giorni prima che questo si riunisse per votare il nuovo governo, sostenendo la leader di opposizione Fiame Naomi Mata'afa come prima donna premier in quasi 40 anni. Il Paese, riferisce l'emittente "Radio New Zealand", è piombato in nuovi disordini politici ieri con l'annuncio del presidente Sualauvi II. In una breve dichiarazione pubblicata su Facebook, Sualauvi ha dichiarato di sospendere il parlamento “fino a quando non sarà annunciato e per ragioni che renderò note a tempo debito”. Il Fast, partito guidato della leader di opposizione Mata'afa, ha dichiarato oggi che presenterà ricorso alla Corte suprema per annullare l'ordine presidenziale. La decisione del capo di Stato è stata l'ultima svolta in una crisi politica scoppiata dopo che le elezioni generali del 9 aprile si sono concluse con un pareggio tra il partito di opposizione Fast e il Partito per la protezione dei diritti umani (Hrpp), al potere. Elezioni nelle quali si è presentato un solo candidato indipendente, che ha poi aderito al Fast.(Res)