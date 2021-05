Bielorussia: Della Vedova su arresto Protasevich, eventuali violazioni internazionali "sarebbero inaccettabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri Benedetto Della Vedova ha espresso "tutta la (sua) preoccupazione" per quanto accaduto al volo Ryanair da Atene a Vilnius che vede Roman Protasevich, oppositore d(el presidente bielorusso Aleksandr) Lukashenko, tra i passeggeri. "In attesa di capire quali siano state le vere ragioni per cui il volo sarebbe atterrato a Minsk e con quali modalità le autorità bielorusse si siano occupate dei passeggeri, esprimo il mio auspicio che a Roman Protasevich venga al più presto consentito di riprendere il suo viaggio verso Vilnius", ha scritto in un messaggio pubblicato su Facebook, nel quale precisa che "con la Farnesina sto seguendo la vicenda con attenzione: eventuali violazioni del diritto internazionale sarebbero inaccettabili". (Res)