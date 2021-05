Ue: ministro Estri Francia, passaporto vaccinale Covid disponibile dal primo luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaporto vaccinale dell'Ue per il Covid-19 sarà disponibile dal primo luglio, in formato digitale o cartaceo. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Lci”. Per il titolare del Quai d'Orsay, il documento “facilita” l'ingresso negli Stati membri dell'Ue, “ma non è un diritto” all'entrata nel loro territorio. Il passaporto vaccinale europeo includerà tre opzioni: la produzione di un test con esito negativo, il certificato di vaccinazione o la prova di guarigione dal contagio da due settimane sei 6 mesi. Per gli ingressi nell'Ue da Paesi terzi, ha proseguito Le Drian, è previsto un sistema a tre colori: verde, arancione e rosso. Per gli Stati della prima categoria, sarà richiesto un test negativo. Il secondo scaglione dispone l'obbligo di vaccinazione contro il coronavirus. La lista rossa elenca i Paesi da cui è vietato l'ingresso nell'Ue “per la gravità delle varianti” del Covid-19. (Frp)