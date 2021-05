© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso "dolore e preoccupazione per il tragico incidente" avvenuto alla funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte. In un messaggio su Facebook Di Maio ha inviato "un pensiero commosso alle famiglie delle vittime" e aggiunto: "Seguiamo con grande apprensione gli sviluppi, soprattutto sulle condizioni dei bimbi gravemente feriti". (Res)