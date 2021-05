Rifiuti: Ama, il tuo quartiere non è una discarica, raccolte 210 tonnellate di ingombranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una domenica all'insegna della sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e al riuso dei materiali. Ammontano a oltre 210, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate oggi dai romani nei municipi dispari della Capitale nel corso del quinto appuntamento 2021 con la campagna "Il tuo quartiere non è una discarica", organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio. In questa occasione l'iniziativa si è arricchita con la presenza dei volontari di alcune realtà del Terzo Settore (associazioni e cooperative sociali) attive nella promozione di progetti volti al riutilizzo dei beni. (segue) (Com)